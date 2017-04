Homem é assassinado no meio da rua

Danilo Fidel Martins Paulo, de 30 anos, foi assassinado no meio da rua. A vítima possuía diversas passagens pela polícia. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (26), no centro de Bataguassu.



Conforme informações do site Rádio Portal News, o homem foi morto após deixar o Estabelecimento Penal de Bataguassu, onde cumpria no regime semiaberto pelo crime de tentativa de roubo a mão armada. O crime que ele cometeu aconteceu no dia 28 de abril de 2015.



A vítima estava na companhia de outro detento indo para casa quando foi surpreendido a tiros por criminosos que seguiam em um veículo preto. Ainda conforme o site, o rapaz que seguia junto com a vítima conseguiu fugir dos executores.



O socorro chegou a ser acionado, mas Danilo não resistiu e morreu no local do crime. A polícia continua investigando o caso, até o momento nenhum suspeito foi encontrado no município.