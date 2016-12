Homem é assassinado na fronteira com o Paraguai

Porã News Corpo foi encontrado em matagal

Alejandro Colman, de 30 anos, foi assassinado a facadas e encontrado morto. O caso aconteceu no domingo (25), em Capitán Bado, cidade paraguaia que faz fronteira com Coronel Sapucaia.



De acordo com informações do site Porã News, o motivo ainda está sendo investigado. O corpo foi encontrado em um matagal por populares que passavam pelo local.



O homem foi atingido por aproximadamente 10 facadas e até o momento não se sabe o motivo. O caso foi encaminhado para agentes da Seção de Investigação de Delitos e da Divisão de Homicídios da Policia Nacional do Paraguai e será investigado.