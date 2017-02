Homem é assassinado em cemitério municipal

Luis Gustavo/Jornal da Nova Corpo ainda não foi identificado

Polícia Civil de Nova Andradina, município na região sudeste de Mato Grosso do Sul, investiga a morte de um homem ainda não identificado na tarde desta segunda-feira (13). Morto a tiros, o crime aconteceu dentro do cemitério municipal da cidade.



Segundo o site Jornal da Nova, o homicídio aconteceu por volta das 14h e pelo menos três tiros atingiram a vítima. Equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas o homem já estava morto na chegada dos socorristas.



Foram encontradas diversas capsulas deflagradas calibre .38 próximo ao corpo da vítima. Uma bala intacta também foi encontrada pelas equipes da Polícia Militar e da Força Tática que estiveram no local para os procedimentos comuns.



Além de trabalharem para identificar o corpo, peritos buscam saber se uma substância encontrada no local trata-se de drogas. Caso está sendo investigado.