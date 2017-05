Homem é assassinado e tem corpo jogado em matagal de Três Lagoas

Um homem de 40 anos foi morto com um tiro na cabeça entre a madrugada de sábado (6) e a manhã de domingo (7) em Três Lagoas. A vítima, identificada como Paulo Vieira da Silva, de 40 anos, havia sido sequestrada, segundo a família, na noite de sábado e o corpo só foi localizado na tarde de domingo, abandonado em um matagal na BR-158, saída para Brasilândia.

Reprodução Crime segue sob investigação pela Polícia Civil de Três Lagoas





Ainda sem localizar o assassino, a família da vítima suspeita que a morte tenha ligação com o caso do garoto de 14 anos encontrado morto próximo a um campo de futebol no Jardim das Violetas, também no final de semana. De acordo com o irmão da vítima, dois homens – em um carro e uma moto – teriam sequestrado o homem e perguntado sobre o filho de Paulo e também o adolescente.



A Polícia Civil investiga os casos, apesar de o irmão do homem morto não ter conseguido descrever as características dos homens que teriam praticado o sequestro. O caso foi registrado pelo delegado Juvenal Laurentino Martins como homicídio simples.