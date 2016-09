Homem é assassinado com golpes de facão após desentendimento com vizinho

Na noite desta quarta-feira (31) um homem de 29 anos foi assassinado com golpes de facão após um desentendimento com um suposto vizinho da vítima que mora na casa ao lado, localizada na rua São João, no vila Barbosa, na cidade de Aparecida do Taboado.



De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio. Ao chegar ao local os agentes encontraram o corpo da vítima já sem vida no fundo de uma residência. Já a casa estava trancada.



Após investigação policial foi constatado que o responsável pela ação era um vizinho que tinha sido visto com um facão de aproximadamente 40 cm em mãos e tendo uma discussão com o homem.



Depois da discussão o suspeito saiu do local todo sujo de sangue acompanhado da esposa e filhos em bicicletas e não foram mais vistos. Porem após as investigações eles foram identificados e encaminhados até a delegacia.



No entanto depois dos depoimentos e na busca dentro da residência por objetos que comprovassem o ocorrido os mesmos não foram encontrados pela polícia.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado como homicídio qualificado por motivo fútil.