Homem é assassinado com facada no pescoço

Homem, ainda não identificado, foi assassinado com golpe de faca no pescoço. O corpo dele foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (5), na rua 10, no bairro Canaã, em Dourados.



Policiais militares foram chamados no local por pessoas que passavam pela via pública e depararam-se com o homem morto. Peritos também foram acionados e constataram que havia uma perfuração, provavelmente causada por faca, no pescoço da vítima.





Hedio Fazan/Progresso Crime foi registrado na 1ª delegacia da cidade

O homem não portava documentos e por isso não havia sido identificado até o registro da ocorrência. Segundo a polícia, ele tinha tatuado no braço esquerdo a frase: “Anderson saudades”, era de cor negra e media aproximadamente 1,62 de altura.



Cerca de 30 metros do local onde o homem foi achado morto foi encontrado par de chinelo e casaco que ele usava. No trajeto havia marcas de sangue, o que indica que ele ainda tentou buscar por ajuda, mas acabou não resistindo.



Nenhuma testemunha foi encontrada. O crime está sob investigação.