Homem é assassinado a golpes de faca

José Carlos Ferreira Ângelo, 48 anos, foi assassinado a facadas e teve o corpo encontrado por volta das 20h desta quinta-feira (15), na rua Wilson Lopes da Silva, no Centro de Tacuru.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, policiais receberam denúncia de que no local havia uma pessoa caída, aparentemente ferida. Quando chegou ao local, a equipe constatou que o homem já estava morto.

Havia no tórax dele perfurações que pareciam terem sido provocadas por facadas. Nenhum suspeito foi encontrado e o caso segue em investigação.