Homem é assaltado e tem moto roubada na Vila Nhanhá

Tamanho do texto

U

Deurico/Capital News Caso foi registrado na Depac

m homem, de 38 anos, teve a moto roubada ao parar em um cruzamento. O caso aconteceu na noite de sábado (7), no cruzamento da avenida Ernesto Geisel com a Manoel da Costa Lima, em Campo Grande.



De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava na moto quando uma dupla armada chegou e anunciou o assalto pedinto o veículo.



A vítima desceu e os homens fugiram levando a moto. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.