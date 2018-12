Homem de 37 anos morre dois dias após ter a cabeça atingida por pedaço de madeira

Tamanho do texto

Anderson Ramos/Capital News Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro

Evandro Moreira da Silva, 37 anos, morreu dois dias depois de ter a cabeça atingida por pedaço de madeira. O fato ocorreu em São Gabriel do Oeste no dia 28 deste mês e o óbito na Santa Casa de Campo Grande, no sábado (30).

A esposa de Evandro contou para policiais que ele trabalhava em fazenda e no momento do incidente cortava uma árvore de eucalipto quando um pedaço da madeira “resbalou” e caiu na cabeça dele.

O homem foi imediatamente socorrido e levado ao Hospital de São Gabriel do Oeste e depois transferido à Santa Casa de Campo Grande, onde não resistiu e morreu na manhã de sábado.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.