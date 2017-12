Homem de 30 anos é esfaqueado no abdômen

Homem, de 30 anos, foi esfaqueado no abdômen, na noite desta terça-feira (12). A tentativa de homicídio aconteceu na rua Bom Sucesso, no bairro Marcos Roberto, em Campo Grande, e ele está sob cuidados na Santa Casa.

Deurico/Capital News Caso foi registrado na Depac da Piratininga

O registro policial elaborado por policiais militares não descreve como o fato aconteceu. Consta que equipe foi chamada para verificar situação de agressão e no local encontraram bombeiros já socorrendo a vítima.

O homem sofreu perfuração de faca no abdômen e foi levado à Santa Casa. O estado de saúde dele é estável, segundo a assessoria do hospital. No cenário do crime nenhuma testemunha foi encontrada. O caso foi registrado na delegacia plantonista da Vila Piratininga e está sob investigação.