Homem dá carona e é assassinado com cinto de segurança do carro

Divulgação Vítima foi encontrada nua, com braços e pernas amarradas e boca amordaçada.

Um homem de 31 anos foi assassinado no Município de Maracaju, após dar carona para dois homens. Giovani Carra, 31 anos, estava desaparecido desde sábado, quando foi visto saindo de um bar, dando carona para dois homens.



A polícia descobriu que os autores, Gilson Arguelho de Souza, 22 anos, e Maurício Ferreira Figueiredo, 23 anos, estavam andando com o carro da vítima. Eles foram abordados em uma conveniência e Maurício confessou o latrocínio.



Maurício levou a polícia até sua casa, onde o carro estava guardado, e indicou onde o corpo estava, em estado de decomposição. A vítima foi encontrada nua, com braços e pernas amarradas e boca amordaçada.



Maurício disse aos policiais que Giovani teria lhes chamado para andar no carro e ele os levaram até o local, onde o renderam e o despiram antes do assassinato. Gilson teria sido responsável por cortar os cintos de segurança do carro para enforcar Giovani. Ele negou, mas os documentos da vítima foram encontrados na casa dele. Maurício já tem passagem por homicídio e furto.