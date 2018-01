Homem confessa ter comprado CNH falsa por R$ 1 mil em Campo Grande

Homem, de 35 anos, foi flagrado dirigindo com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa e confessou que comprou o documento por R$ 1 mil, em Campo Grande. O fato ocorreu na madrugada desta quarta-feira (3), na BR-262, em Água Clara.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipe atuava em fiscalização no quilômetro 141 da rodovia quando deu ordem de parada ao motorista de um caminhão, com placas de Bandeirantes. O homem estava acompanhado da esposa e no momento de se identificar ele apresentou uma CNH com indícios de inautenticidade.

Divulgação Homem dirigia caminhão com CNH falsa

Foi solicitado o RG do motorista, cujo documento também parecia ser falso, segundo a polícia.

Em verificação aos sistemas de informação, os policiais rodoviários federais descobriram que a imagem do verdadeiro dono do documento não era a do motorista do caminhão.

Diante do flagrante, o homem confessou que é habilitado na categoria B, mas a carteira estava vencida há mais de 30 dias. Por isso, comprou a CNH falsa na Capital R$ 1 mil. Ele justificou que caso fosse submetido a exame de renovação teria restrição porque tem problemas na visão e “pouco estudo”.

Em verificação ao histórico, o homem já havia sido preso pela PRF em junho do ano passado, em Três Lagoas, também por uso de CNH falsa.

O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Federal de Três Lagoas, que investiga o caso.