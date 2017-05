Homem busca atendimento em UPA após ser baleado com seis tiros

Homem de 38 anos está internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande, após ter sido alvejado por seis tiros na madrugada desta quarta-feira (17). Suspeito pela tentativa de homicídio é ex-marido da atual esposa da vítima. Caso aconteceu por volta de 0h59, no bairro Jardim Lourenço.



Segundo boletim de ocorrência, Erlanderson Vaz da Silva estava com a esposa em seu veículo, modelo Saveiro de cor preta, quando o autor chegou a pé e começou a atirar contra ele. Ao todo, seis tiros atingiram a vítima.



Suspeito saiu correndo assim que a ex-esposa, que estava no bando do passageiro, pediu para que ele parasse de atirar, tomando rumo ignorado. A própria vítima foi conduzindo seu veículo até Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do bairro Tiradentes, onde buscou os primeiros socorros. Por conta dos ferimentos, acabou sendo transferido para o maior hospital da cidade.



Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.