Homem bate a caminhonete em caminhão de cerveja e morre

Cido Costa/Dourados Agora Cerveja ficou espalhada na pista com o acidente

Jorge da Silva Pires, de 58 anos, morreu na noite desta sexta-feira (14) em um acidente na rodovia MS-157 entre Itaporã e o distrito de Carumbé. Ele conduzia uma caminhonete Hilux Prata, com placas de Campo Grande, quando bateu de frente com um caminhão carregado de cerveja.

A vítima, que seguia sentido Itaporã-Maracaju, morreu no local antes mesmo da chegada do auxílio médico. O motorista do caminhão teve ferimentos leves.

Com o impacto, parte do carregamento da cerveja ficou espalhado na pista. A Polícia Militar Rodoviária de Dourados e peritos da Polícia Civil estiveram no local para apurar as causas do acidente.