Homem agride e quebra três dentes da esposa

Um homem, de 43 anos, foi preso após agredir e quebrar três dentes da esposa, de 33 anos. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (12), em Antônio João. A vítima foi feriada com socos pelo próprio marido.



De acordo com o boletim de ocorrência, aequipe da Polícia Militar foi acionada para ir até o Centro, onde a mulher tinha sido agredida. A vítima com lesões na boca, além de três dentes quebrados. Ela contou que os ferimentos foram provocados pelo marido, que a agrediu com socos e pontapés.



A mulher contou onde o marido estava e os policiais foram até o local, uma quitinete. Ele afirmou que estava em casa dormindo quando a mulher chegou, de madrugada. Ele questionou o horário e os dois começaram a discussão, quando ele agrediu a vítima.