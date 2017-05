Guarda Municipal prende quatro pessoas com peças de frigorífico

Anderson Ramos/Capital News Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro

Guardas municipais prenderam quatro pessoas em flagrante com peças roubadas de um frigorífico da empresa JBS, em Campo Grande. Caso aconteceu por volta das 22h50 de ontem (14), durante ronda dos agentes na região do bairro Nova Lima.



Segundo boletim de ocorrência, a equipe policial abordou um automóvel Gol ocupado por duas pessoas e nele encontraram um cilindro de compressor de ar com placa de indicando que o produto pertencia ao frigorífico Independência. Os homens não carregavam nota fiscal e nenhuma autorização para retirar o material da empresa.



Condutor do veículo indicou ter comprado a peça de um homem que vinha logo atrás. O automóvel também foi parado e nele encontrados diversos outros materiais pertencentes à empresa.



Envolvidos foram levados para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro da Capital, onde o caso foi registrado como furto qualificado.