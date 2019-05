Guarda Municipal prende foragidos com drogas na rodoviária

Divulgação/GMD Droga foi apreendida nesta segunda-feira com os foragidos da justiça

A Guarda Municipal de Dourados (GMD) prendeu no final da tarde desta segunda-feira (27) dois homens que estavam foragidos da justiça e portavam drogas no estacionamento do Terminal Rodoviário do município.

De acordo com a GMD, a equipe fazia rondas preventivas quando percebeu a movimentação da dupla e realizaram a abordagem. Ambos se apresentaram nervosos e após a checagem no sistema foi verificado que eram evadidos do sistema prisional. O indivíduo de 29 anos estava evadido do Presídio Semiaberto de Dourados e o de 24 anos evadido do presídio semiaberto de Amambai.

Os dois homens também confessaram que estavam com um tablete de maconha, cada, que disseram terem comprado em Ponta Porã por R$ 100 o tablete. Aos guardas disseram que iriam consumir uma parte e o restante revenderiam por R$400 cada tablete. No total a droga encontrada com os autores pesou 500 gramas.

Diante de toda situação foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.