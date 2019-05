Guarda Municipal prende acusado de assassinato

Tamanho do texto

Cido Costa/Dourados Agora Homem foi identificado após checagem no sistema que tinha mandado de prisão em aberto

A Guarda Municipal de Dourados (GMD) prendeu na manhã desta quarta-feira (29) um homem que seria o acusado de ter assassinado Cristóvão Lucas em julho de 2018 no bairro Canaã I. Ele tinha mandado de prisão em aberto pelo crime.

De acordo com o divulgado, o homem estava no Jardim Piratininga e após avistar a equipe da GMD tentou mudar de direção com sua bicicleta e chamou atenção. Dessa forma, foi realizada a abordagem e o acusado tentou passar um nome falso, mas acabou confessando a verdadeira identidade e acabou preso. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Cristóvão Lucas, de 22 anos, foi morto a tiros assim que chegou em sua residência após sair com a esposa para jantar. A vítima ouviu pelo chamado e ao verificar recebeu os disparos que atingiram ombro, costas e perna. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas encontrou Cristóvão sem vida.