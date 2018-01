Guarda municipal é esfaqueado ao fazer abordagem em praça pública

Tamanho do texto

Guarda municipal, de 30 anos, foi esfaqueado ao abordar rapaz que estava em atitude suspeita, na Praça dos Imigrantes, na rua Joaquim Murtinho, no Centro de Campo Grande. O fato que foi registrado na Polícia Civil como tentativa de homicídio aconteceu no começo da madrugada desta quarta-feira (10).

Guarda municipal sofreu cortes no rosto

Colegas de trabalho que faziam parte da equipe do servidor público disseram que estavam em rondas pela região quando viram o rapaz em atitude suspeita e foram em direção a ele para abordá-lo.

Porém, o suspeito fugiu correndo e foi alcançado pelo guardas que estavam de viatura. Ao descer para fazer a abordagem, o guarda municipal foi atacado com golpes de faca. Ele foi atingido no rosto e no colete que usava.

Conforme as testemunhas, o autor da tentativa de assassinato estava descontrolado, aparentando ter usado entorpecentes. Ele foi preso em flagrante e entregue na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.