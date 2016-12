Grupo rouba 275 kg de dinamites em pedreira de Campo Grande

Um grupo de bandidos invadiu a pedreira São Luiz, localizada no Macroanel rodoviário, e roubou 275 quilos de dinamite fugindo em seguida. O caso aconteceu na segunda-feira (26), em Campo Grande. Dois assaltantes amarraram o segurança por volta das 20h, um com pistola e outro com revólver.



De acordo com boletim de ocorrência, o segurança foi arrastado, amarrado com retalhos de roupa e agredido. O grupo arrombou o local onde ficavam os explosivos e pegaram 11 caixas com 25 quilos de dinamite cada e 836 metros de cordel.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro. O delegado responsável pelo caso é Enilton Zalla. A equipe de reportagem do Capital News entrou em contato com a delegacia e não será fornecidas informações para não atrapalhar o caso.



Os assaltantes também roubaram a central de monitoramento. Ainda de acordo com o registro, o segurança ouviu um barulho de carro e acha que era um caminhão. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa. O caso está sendo investigado.

(Matéria editada às 13h52 para acréscimos de informações)