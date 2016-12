Grupo que furtou e abateu 11 cabeças de gado são levados para delegacia

Um grupo, de sete pessoas, foi para a delegacia após furtar e abater pelo menos 11 cabeças de gado. O caso aconteceu em uma propriedade rural em Anaurilândia e descoberto pela DOF.



De acordo com o Dourados agora, durante policiamento de fronteira na cidade de Tacuru, distante cerca de 320 Km de Nova Andradina, os policiais foram informados de um esquema de furto de gado onde foi descoberta da participação de pessoas da região de Nova Andradina e Anaurilândia.



No grupo tinha um funcionário da fazenda onde foi furtado o gado, um garagista e um contador que teria "esquentado" notas fiscais para abater o gado num frigorífico em Nova Andradina.



Os ladrões quebraram três correntes das porteiras para terem acesso ao gado e usaram dois cavalos para apartar os animais subtraídos.



Ainda de acordo com o site, um homem identificado como José Carlos estaria procurando outras duas pessoas para embarcar gado na região de Anaurilândia no último dia 21. Ele chegou a comentar em bares da cidade que iria carnear uma novilha para as festas de final do ano. Como o suspeito não tinha gado, os policiais foram na residência dele, onde foi localizado com 15 quilos de carne bovina fresca. Ele relatou aos policiais que a carne era produto de uma res abatida por um garagista da cidade.



O furto teria sido planejado pelo garagista, onde José Carlos, disse que ele sabia que o gado furtado não tinha nota. Após embarcar 11 cabeças de gado, o suspeito para Nova Andradina, onde recebeu R$ 2 mil em cheque e o restante receberia depois, mas não sabia que o gado tinha sido abatido num frigorífico de Nova Andradina.



A equipe do DOF foi até a residência do garagista, até sua chácara localizada às margens do anel viário da MS-134. No local foi abatido uma res furtada. Na residência do filho do garagista foi encontrado 40 quilos de carne, mas o rapaz alega não saber que era produto de furto.





Todos os envolvidos no esquema de furto de gado, foram encaminhados a delegacia de Nova Andradina, sendo José Carlos e Eleonel Autuados em flagrante pela pratica do Abigeato.