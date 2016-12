Grupo de traficantes é desarticulado e sete pessoas são presas

Divulgação/DOF Grupo fazia ações na penitenciária

Um grupo de traficantes é preso, eles faziam ações do interior da penitenciária de Dourados. As pessoas foram presas após ação conjunta de uma das equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e da Polícia Militar.



Anderson Rodrigues de Oliveira, de 35 anos, Juceli Alves de Moraes Melo, de 37 anos, Sandro Junior Alves de Moraes Melo, de 19 anos, Sandriel Moraes de Melo, de 18 anos, Marieli Marques Abreu Neves, de 18 anos, João Paulo Vilarim Alves, de 22 e ainda um adolescente de 14 anos, eram comandados por Sandro Marciano de Melo, de 40 anos.



A equipe da DOF viu um carro em atitude suspeita. O condutor saiu em alta velocidade e durante a perseguição o motorista se envolveu em um acidente. Anderson conduzia o carro e foi detido junto de Sandro Júnior, passageiro. Em vistoria ao veiculo foram localizados 26 tabletes de maconha que totalizaram 26 quilos da droga.



Na casa de Sandro, estava o restante do grupo acabou preso em posse de um quilo de pasta base de cocaína. Juceli é esposa do preso que arquitetava o tráfico de dentro do presidio. De acordo com o Dourados News, Sandro Junior era responsável por pegar a droga no Paraguai e armazenar em Dourados.



João Paulo auxiliava o grupo na venda da droga. Mariele seria a responsável por transportar a droga apreendida até Goiás. O caso foi registrado como tráfico de drogas na Defron, em Dourados.