Governo lança campanha “Cidade Segura” e entrega viaturas, armas e munições

Noticias.MS/divulgação Reinaldo lança policiamento especial para fim de ano e entrega viaturas, armas e equipamentos

O governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, lançam oficialmente neste sábado (3), às 9 horas, na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, a campanha “Cidade Segura”, que tem por objetivo reforçar o policiamento na Capital e cidades do interior neste final de ano. Durante a solenidade, Reinaldo e José Carlos entregam 12 caminhonetes 4X4 para polícias Militar (8) e Civil (2) e para o Corpo de Bombeiros e seis viaturas para a Coordenadoria Geral de Perícias, além de 165 armas e equipamentos de proteção pessoal para as forças policiais .

As armas que serão entregues hoje são 93 carabinas 5.56, sendo 73 para a Polícia Militar e 20 para a Polícia Civil; 70 pistolas semiautomáticas, calibre .40, sendo 58 delas para a PM e 12 para a Polícia Civil; e mais 13.258 munições que serão dividas entre as duas forças; além de 238 equipamentos diversos para a PM; e 206 equipamentos de proteção pessoal para a Polícia Civil.

O objetivo da campanha “Cidade Segura” é de reduzir os índices criminais, garantindo assim o bem estar da população durante as compras de fim de ano, época em que aumenta significativamente o fluxo de pessoas e a circulação de dinheiro na cidade.

A estratégia é reforçar com mais 400 homens o efetivo policial de todas as unidades subordinadas ao Comando de Policiamento Metropolitano (CPM). Atualmente, o CPM conta com 900 policiais que também atuarão na “Cidade Segura”, totalizando 1.300 policiais a mais circulando pelas ruas da cidade. O aumento do efetivo se dá pela utilização dos alunos dos cursos de cabos e sargentos da PM, além de militares das unidades administrativas da Polícia Militar.

Com início neste sábado, a campanha segue até o próximo dia 8 de janeiro, com rondas ostensivas e preventivas nas principais avenidas e ruas de todas as regiões da cidade, em shoppings e centros comerciais e feiras livres, em todo o horário comercial e uma hora após o fechamento do comércio.

INTERIOR

Além de Campo Grande, também realizarão a Operação Final de Ano o Comando de Policiamento de Área I, que abrange as cidades Dourados, Ponta Porã, Nova Andradina, Naviraí, Fátima do Sul e Maracaju, que contará com um efetivo de mais de 1.000 policiais.

O Comando de Policiamento de Área II, que abrange Três Lagoas, Coxim, Paranaíba e Chapadão do Sul, terá o efetivo reforçado em mais 487 policiais e o Comando de Policiamento de Área II, que abrange Corumbá, Jardim, Aquidauana e Bonito, terão mais 501 policiais na Operação Final de Ano da PM.