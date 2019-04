Goiano é preso durante “cafezinho” com quase uma tonelada de maconha

Tamanho do texto

Osvaldo Duarte/Dourados News Droga estava espalhada por todo veículo e seria levada para a capital federal

A Polícia Militar prendeu em flagrante na manhã desta segunda-feira (29) um homem de 28 anos, morador em Goiânia (GO), com quase uma tonelada de maconha em um veículo no distrito douradense de Itahum.

A abordagem aconteceu quando o acusado estava tomando café e sem saída acabou confessando o tráfico de drogas. Dentro do oyota Corolla preto, com placas de Campo Grande, que estava estacionado próximo ao local da abordagem, estavam centenas de tabletes de maconha espalhados no porta-malas e bancos traseiros e um rádio transmissor.

O homem disse que foi contratado por telefone para buscar a droga na fronteira com o Paraguai e levar para Brasília (DF) onde receberia R$ 8 mil pelo transporte.

O preso e o veículo foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Dourados onde houve a pesagem da droga que totalizou 832 kg.