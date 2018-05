Gerente de supermercado é presa por adulterar rótulos de produtos

Procon-MS Produtos vencidos também foram descartados pelos ficais

A gerente de um supermercado em Campo Grande foi presa durante ação realizada pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) juntamente com Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), no fim da tarde desta segunda-feira (21).

De acordo com o Procon-MS, a gerente foi detida pela adulteração do rótulo de produtos. Cerca de 150 itens com lote, data de fabricação e validade apagados da embalagem estavam à venda

Além disso, produtos vencidos foram descartados, entre eles coco ralado, alho, latas de refrigerante, pacotes de feijão, macarrão e pão integral.

O superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, explica que informações básicas, como a data de validade visível na embalagem, e aparência do produto devem ser conferidas para garantir uma compra segura.

“Vamos continuar agindo no sentido de proteger o consumidor, que deve nos acionar, ao constatar irregularidades, para que possamos tomar as devidas providências”, orienta o superintendente.

A população pode entrar em contato com o Procon-MS através do número 151 e o “Fale Conosco” do site para mais informações e denúncias.