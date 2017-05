Garoto de 5 anos morre ao bater a cabeça na escola

Um menino de 5 anos, faleceu na tarde da última segunda-feira (8), após bater a cabeça durante a aula de educação física na Escola Estadual Joaquim Murtinho, localizado na cidade de Bela Vista região sudoeste do Estado.



De acordo com informações do site Bela Vista MS News, a criança brincava com seu primo quando os dois acabaram batendo a cabeça um no outro. O pai da criança foi chamado na escola e saiu com o filho ainda consciente, levando o garoto imediatamente para o hospital São Vicente de Paula, onde recebeu os primeiros atendimentos.



O garoto faleceu por volta das 19h. Conforme o site Bela Vista MS news, não se sabe o que causou a morte do menino.



O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jardim e as aulas na escola foram suspensas nesta terça-feira.