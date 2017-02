Gaeco apreende folhas de frequência de servidores de Câmara de Iguatemi

Tamanho do texto

Operação Ponto Certo apreendeu documentos físicos e digitais, folhas de frequência e de pagamento na Câmara Municipal de Iguatemi. Deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) na sexta-feira (9), a investigação mira a existência de servidores “fantasmas” na Casa de Leis.



Conforme nota da assessoria do Ministério Público Estadual, os documentos serão utilizados para elaboração de inquérito civil e serão submetidos à análise da Promotoria de Justiça de Iguatemi. Os vereadores colaboraram com as diligências.



A Investigação, conduzida pela Promotoria de Justiça de Iguatemi com o apoio do Gaeco, apura a prática dos crimes de peculato e falsificação. Eles seriam realizados com a fraude na folha de pagamento de servidores da Câmara que receberiam sem trabalhar.



Segundo o promotor de justiça de Iguatemi, Thiago Barbosa da Silva, “o inquérito civil foi instaurado em 2012 para apurar irregularidade de pagamentos a um servidor público, e no fim de 2016 conseguimos obter elementos que demonstravam a provável existência de servidor fantasma”.



Confirmadas as suspeitas, foram então emitidos mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telefônicos, ambos deferidos judicialmente. A partir daí, o Gaeco entrou com diligências externas de acompanhamento da rotina da Câmara e dos servidores.