Furto em plena luz do dia termina em prisão

Tamanho do texto

Divulgação Dona da casa ajudou a policia dando as coordenadas corretas por onde haviam fugido

Policia captura ladrões que invadiram uma residência no bairro Santa Terezinha em Três Lagoas, na tarde da ultima sexta (14), e devolve os bens roubados.

De acordo com informações, após a saída da polícia do local do furto, dois adolescentes foram flagrados saindo de dentro de uma residência. A testemunha, frente à atitude suspeita desses indivíduos, seguiu os supostos ladrões até a av. Angelina Tebet e em seguida informou à polícia a exata localização dos suspeitos.

De posse dessas informações, uma ação conjunta entre as Políciais Militar e Civil, juntamente com o Pelotão de Trânsito e da Base Comunitária foi deflagrada para a prisão desses indivíduos.

Um rapaz foi capturado imediatamente quando os outros fugiram invadindo os muros das residências vizinhas, mas em seguida os adolescentes foram detidos próximos à igreja Santa Luzia.

Após verificações, foi constatado que o adolescente de 15 anos possui várias passagens pela polícia. O outro nada consta. Sendo assim, eles foram encaminhados para a delegacia de polícia para as devidas providências.