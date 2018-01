Funcionário de circo é preso com carro roubado

Tamanho do texto

Carro tinha registro de roubo em Curitiba (PR)

Funcionário de circo foi preso com carro roubado nesta quarta-feira (2), no quilômetro 141 da BR-262, em Água Clara.

Policiais rodoviários federais atuavam em fiscalização quando deram ordem de parada ao condutor de um C4 Pallas, com placas aparentes de São José dos Pinhais (PR), e constataram que o carro tinha sinais de adulteração. As placas originais eram de Curitiba, onde tinha registro de roubo no dia 4 de fevereiro de 2015.

Segundo a polícia, o condutor, de 39 anos, declarou que trabalhava em um circo que está em Água Clara e que o veículo era de propriedade do patrão. O suposto dono foi encontrado e ambos foram levados até a unidade da PRF para esclarecimentos.

O homem afirmou que havia comprado o carro no dia 12 de maio do ano passado em Chapecó (SC). Os dois foram detidos e levados para a Polícia Civil para medidas cabíveis.