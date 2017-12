Funcionária é ameaçada sob a mira de arma e bandido foge com dinheiro de caixa

Funcionária de posto de combustíveis viveu momentos de pavor ao ficar sob a mira de uma arma de fogo em roubo ocorrido por volta das 21h10min desta quinta-feira (14). O estabelecimento alvo da ação criminosa fica na avenida Presidente Vargas, no Centro de Aparecida do Taboado.

Conforme informações de policiais militares, a funcionária trabalhava no caixa do estabelecimento no momento em que chegaram dois homens em motocicleta Titan e, armados, anunciaram o roubo. Eles exigiram a quantia de R$ 1,8 mil que havia no caixa e fugiram.

A moto que os assaltantes ocupavam estavam com dos dados da placa escondidos por fita, por isso nçao foi possível identificá-la. Nenhum suspeito foi encontrado e o caso segue em investigação.