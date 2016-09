Funcionária de banco sai para almoçar com amiga e não é mais vista

Uma funcionária de um banco de Três Lagoas, de 28 anos desapareceu na tarde desta quinta-feira (8) após sair para almoçar com uma colega de trabalho e não ser mais encontrada pela irmã, onde a desaparecida estava hospedada em Campo Grande.



Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher trabalha no banco e devido a greve estava passando uns dias na casa da irmã, na Capital, e na tarde desta quinta disse que sairia para almoçar com uma amiga e que logo retornaria.



No entendo a mulher saiu de casa e não foi mais vista, assim como a amiga. Ambas também permanecem com o celular desligado e o carro de uma das vítimas não foi encontrado, um veículo Chevrolet Onix de cor branca.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro como desaparecimento de pessoa.