Fronteira entre Brasil e Paraguai tem mais uma execução

Porã News Morte aconteceu por volta das 18 horas desta quinta-feira

Mais um homem foi executado na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Nesta quinta-feira (2), Narciso Vera Domingues, de 39 anos foi morto por pistoleiros que dispararam com pistola 9mm no Bairro San Blás em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.



A vítima estava em uma motocicleta em frente a uma escola e foi surpreendida por dois homens que se aproximaram em outra motocicleta que passaram a atirar. Narciso morreu no local.



A perícia foi acionada e encontrou um carregador de pistola da marca Glock, também do calibre 9mm, com a vítima, mas de acordo com o site Porã News, a suspeita é que os criminosos tenham levado a arma, pois esta não estava com Narciso.



O caso será investigado pela Divisão de Homicídios com o apoio da Direção de Investigações de Casos Puníveis da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero.