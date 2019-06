Frentistas foram rendidos por bandido mascarado

Tamanho do texto

Assalto a mão armada assusta em posto de combustível de Três Lagoas assustou a população na noite da ultima quinta (6), quando dois frentistas de 21 anos, foram rendidos por um bandido mascarado.



O assalto aconteceu por volta das 20h55 desta quinta (6), quando o ladrão chegou a pé, mascarado e com revólver calibre 38 rendeu os frentistas e logo exigiu a abertura de um cofre.



Sem sucesso de abrir o cofre o bandido levou o valor de R$ 519. A polícia investiga o caso usando também as imagens de câmeras de segurança flagraram a ação do ladrão.