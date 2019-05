Ford F-4000 é abandonada com quatro toneladas de droga

Divulgação/DOF Droga estava na carroceria encoberta por uma lona

Uma caminhonete Ford F-4000 foi encontrada abandonada carregada com quase quatro toneladas de entorpecente, na última quinta-feira (30) na região de Iguatemi (MS). Os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) localizaram o carro , após perceberam rastros e intensa movimentação de veículos e motocicletas, que seguiam para uma reserva de mata fechada.

O entorpecente estava na carroceria coberta por uma lona. Ao todo foram apreendidos 3.796,00 quilos de maconha, 1,0 Kg de Skank e 45 Kg de um pó branco que não reagiu, positivamente, ao teste de cocaína.

Ao lado da caminhonete também foi localizado, uma motocicleta Honda CG 150 Titan, com placas de Florianópolis (SC). A caminhonete estava com a portas destravadas e sem a chave de ignição. Já no interior da F-4000 foi localizado uma pistola da marca Glock de calibre 9mm, com três carregadores e sem munições . Nenhuma pessoa foi localizada durante as buscas pelo local e região.

Os policiais precisaram de um trator para a retirada do veículo com a droga. A viatura guincho do DOF foi acionada para transportar o veículo com a droga e a motocicleta até Dourados (MS).

A motocicleta não possuía nenhum registro criminal. A numeração do chassi e motor da camionete estava raspada e não foi possível sua identificação. O documento do veículo estava com rasuras no campo de especificação da Unidade da Federal.