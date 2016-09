Força-tarefa da Operação Lava Jato é prorrogada para setembro de 2017

Na manhã desta terça-feira (6) o Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF) aprovou a prorrogação por mais de um ano da força-tarefa da Operação Lava Jato na cidade de Curitiba que é responsável pela investigação de fraudes na Petrobras.



A data para que os onze promotores e procuradores se dedicassem exclusivamente às apurações da Lava Jato encerraria nesta quinta-feira (8), porém agora foi estabelecido que poderá ser finalizado até setembro de 2017.



De acordo com informações, a força-tarefa, criada em abril de 2014, é composta, além dos onze integrantes fixos, pelo procurador Deltan Dallagnol, que comanda os trabalhos, e mais três colaboradores.



Quem também prorrogou por mais um ano a força-tarefa que investiga fraudes na Eletronuclear, no Rio de Janeiro foi o conselho, presidido pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. No Rio, investigações da Lava Jato envolvem, além de obras da Eletronuclear, desvios na obra de Angra três.