Foragido há 10 anos, homem é preso em ponto de ônibus

A Guarda Municipal de Dourados (GMD) prendeu nesta terça-feira (11) dois foragidos da justiça em ações distintas no município. Um dos homens estava foragido havia 10 anos e ambos foram levados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

O primeiro flagrante aconteceu por volta das 22h na região do antigo prédio Patrulha Mirim no Bairro João Paulo II. Um jovem de 24 anos foi abordado com atitudes suspeitas e disse que seria usuário de drogas. Durante a revista, os GMs perceberam que usava tornozeleira eletrônica, porém estava descarregada sem bateria. Na checagem no sistema policial, foi descoberto que também estava foragido da Justiça e dessa forma levado para a delegacia.

Cerca de uma hora depois, uma outra equipe fazia rondas na região das lojas próximas à rodoviária quando viram um homem agindo de forma estranha em um ponto de ônibus. Durante a entrevista, o rapaz demonstrava muito nervosismo e após checagem no sistema policial os guardas descobriram que o morador de Tacuru, de 44 anos, estava foragido da Justiça, com Mandado de Prisão em Aberto Expedido pela Comarca de Iguatemi desde 2009. Ele também foi preso e encaminhado à delegacia.