Fisioterapeuta é preso por abusar sexualmente de crianças em MS

Lutador de boxe que também atuava como fisioterapeuta, de 35 anos, é apontado como autor de pedofilia. Ele teria violentado sexualmente de crianças, em Brasilândia e Três Lagoas. O homem foi preso e pelo menos cinco vítimas já apareceram.





Divulgação Caso é investigado na delegacia de Brasilândia

Conforme informações do delegado Thiago José Passos da Silva, responsável pela investigação, as vítimas têm entre 9 e 10 anos e narram terem sido abusadas durante aulas de luta ou sessões de fisioterapia. Para preservar as meninas, além de não divulgar nomes a autoridade policial preferiu não dar detalhes sobre como os estupros ocorreram.



Ainda de acordo com o delegado, as práticas de violência sexual ocorriam há alguns anos, mas o caso chegou ao conhecimento da polícia há cerca de duas semanas, quando a mãe de uma das meninas fez denúncia. “Pedimos a decretação da prisão e ele foi preso na semana passada. Porém, não confessa os crimes. Diz que vai falar apenas em juízo”, disse o delegado Thiago Passos.



Depois da prisão do homem, outras quatro vítimas apareceram e a Polícia Civil pede que, caso mais pessoas tenham sido abusadas pelo fisioterapeuta, que façam a denúncia.