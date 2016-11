Fiscalização encontra desmatamento ilegal de 40 hectares e exploração ilegal de madeira protegida

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria A portaria 83 N de 1991 do IBAMA proíbe o corte da “aroeira” e algumas outras espécies de madeiras nobres sem autorização prévia

Policia Militar Ambiental autua e multa pecuarista em R$ 44 mil por desmatamento, exploração e armazenamento de madeira protegida por lei e de outras espécies ilegalmente. Durante fiscalização ambiental nas propriedades rurais do município, de Aquidauana, por desmatamento, exploração e armazenamento de madeira protegida por lei e de outras espécies ilegalmente.



Área medida em GPS, registrou 40 hectares e madeira derrubada contabilizou 52 árvores da espécie aroeira (madeira protegida), sem autorização ambiental. Também foram derrubadas diversas árvores das espécies, ipê, angico e outras. A madeira derrubada no desmatamento fora transformada em estacas e palanques para cerca e estavam armazenadas no pátio da sede da fazenda.