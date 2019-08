Fim de operação no interior tem quatro presos

Divulgação/Polícia Civil Balanço foi divulgado nesta terça-feira (20)

Com o fim da operação Kratos, Thayná Gomes Modesto, de 24 anos, e quatros homens - Jamilson Pereira do Carmo (42), Charles Wanderson Gonçalves de Matos (27), Luciano Ferreira Miranda (32) e Jackson Luiz Costa Rosa (28) -, foram presos durante a operação Kratos, deflagrada nesta segunda-feira, 19 de agosto, nas cidades de Corumbá e Ladário. Ainda foram apreendidas drogas, munições, arma de fogo e pouco mais de R$ 27 mil que estavam em poder de um dos presos.



A operação foi realizada pelas Polícias Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal e a Agepen (Agência do Sistema Penitenciário). Segundo o site Diário Online, dos cinco presos, três foram por cumprimento de mandados de prisão: Charles Wanderson, o "Mata Rindo", por homicídio qualificado e envolvimento em organização criminosa; Luciano Miranda, por roubo, e Jackson por evasão do sistema prisional.



A quantia de R$ 27.660,00 estava em poder de Jamilson Pereira, preso em sua residência, no Loteamento Pantanal. Com ele, ainda foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma delas revólver calibre 38 - com capacidade para cinco munições - e nove munições intactas do mesmo calibre.



Todo o dinheiro apreendido estava dentro de uma sacola plástica, que continha R$ 26.360,00 dividida em sete porções de cédulas de dinheiro nacional de 20,50 e 100 reais, e no bolso de Jamilson, estava a quantia de R$ 1.300,00 totalizando o valor R$ 27.660,00. Já a mulher, Thayná Modesto, foi presa em ônibus que fazia o itinerário Corumbá/Campo Grande por tráfico de drogas. Ela engoliu 50 cápsulas de cocaína e viajaria para Roma, na Itália.