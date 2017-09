Filho assiste o pai morrer soterrado por grãos de milho

A Gazeta News Chapas de metal estouraram e milho caiu sobre a vítima

Adalgoberto Rodrigues Miranda, 56 anos, morreu soterrado por toneladas de grãos de milho, nesta quarta-feira (27), na empresa de silo onde trabalhava, em Sete Quedas. O filho da vítima estava no local a cerca de 40 metros distante e assistiu o momento do incidente.





De acordo com informações do rapaz, Adalgoberto já fechava o registro do silo que abastece os caminhões quando chapas de metal estouraram e o milho que estava no compartimento caiu sobre a vítima.



Ainda conforme os relatos, o silo estava com o limite tolerável de estoque, assim como estava em dia com a manutenção. A razão de o incidente ter acontecido é desconhecida.

Adalgoberto trabalhava na empresa havia pelo menos 15 anos. Outros quatro funcionários do local também viram o episódio. Inquérito policial foi aberto para investigação do caso.