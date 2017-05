Fazendeiro é multado em R$ 5 mil por construir tanques em área ambiental

Tamanho do texto

Divulgação/ PMA Tanques foram construídos ao lado do Rio Pardo

Um fazendeiro, de 58 anos, foi multado em R$ 5 mil por construir tanques de piscicultura, em uma área de preservação ambiental, próximo a matas ciliares no município de Santa Rita do Pardo. Caso for ele condenado pela justiça, o infrator poderá pegar até três anos de detenção.



De acordo com a Polícia Militar Ambiental (PMA), os agentes do município de Bataguassu, realizavam fiscalizações pela região, quando flagrou tanques de peixes, próximo ao Rio Pardo.



Após a atuação e o flagrante, o proprietário foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um plano de recuperação da área degradada e alterada (Prada)