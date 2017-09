Fazendeiro desmata área do Pantanal e é multado em R$ 1,5 milhão

Divulgação/PMA Área desmatada totalizou 1,5 mil hectares

Fazendeiro, que não teve o nome divulgado, foi multado em R$ 1,5 milhão por ter sido responsável pelo desmatamento de 1,5 mil hectares de vegetação nativa. O flagrante foi neste domingo (24), por policiais militares ambientais, em fazenda na região do Pantanal do Rio Negro, que abrange o município de Aquidauana. Este foi o maior desmatamento registrado pela PMA nos últimos dois anos.



De acordo com informações, policiais atuavam em fiscalização em propriedades rurais quando encontraram a área desmatada com uso de máquinas de esteiras. Diversas árvores de grande porte foram derrubadas e todo o espaço totalizou 1,5 mil hectares, em medição feita por GPS.



O fazendeiro apresentou aos policiais uma licença ambiental para a limpeza de pastagem, que não permite o desmatamento. A licença só permite a derrubada de arbustos, com com 1,30 metros de altura, com uso de roçadeiras ou foices.



Segundo a polícia, licenças como essas são retirada online no site do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), para facilitar aos proprietários rurais, já que a atividade é de baixo impacto. Porém, alguns aproveitam para realizar desmatamentos e tentam justificar com essas autorizações.



As atividades foram paralisadas e as máquinas apreendidas. O proprietário da fazenda, residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e multado em R$ 1,5 mil pelo desmatamento ilegal. Ele também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de três a seis meses de detenção.



O fazendeiro foi notificado, ainda, a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PARDA), junto ao setor ambiental.