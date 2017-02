Familiares pedem exumação do corpo de jovem que morreu após quebrar o pé

Deurico Ramos/Capital News Familiares da jovem vieram para Campo Grande nesta terça-feira

Familiares de Gislaine Costa Perez, de 24 anos, que morreu no Hospital Municipal de Ponta Porã após quebrar o pé em uma festa e sofrer três paradas cardíacas, no último dia 24 de janeiro, veio a Campo Grande nesta terça-feira (7) para pedir na justiça a exumação do corpo da jovem.



A medida seria uma tentativa de provar que a vítima não teria consumido nenhuma outra substância além de bebidas alcóolicas, como teria sido alegado pela unidade de saúde onde a jovem estava internada. De acordo com laudos médicos, que a família alega terem sido entregues de forma incompleta, Gislaine também teria consumido drogas na festa que estava com o irmão no dia em que se machucou.





Deurico Ramos/Capital News Ronildo Costa, irmão da vítima

“A gente não sabe explicar o que a aconteceu”, afirmou o irmão da vítima, Ronildo Costa Palácio, de 27 anos. “Na verdade ele [o médico] estava insistindo que havia algo mais no sangue dela, além do álcool. A gente falou que não, era impossível, a gente conhece nossa irmã e ela estava acompanhada com meu irmão na festa e com dois amigos de confiança, que nasceram e cresceram junto. Daí que veio a suspeita da gente pedir novamente a autopsia, fazer a exumação do corpo dela pra gente ter certeza do que aconteceu”.



Ainda segundo Ronildo, outro ponto que chama atenção é o fato dos familiares só terem recebido notícias de Gislaine às 9h30 da manhã, sendo que a jovem teria dado entrada no hospital por volta das 4h. A notícia do óbito da irmã só foi revelada às 10h30, pelo mesmo médico que estaria atendendo a vítima desde as 8h. “Ele [o médico] chamou eu e meu irmão, pediu pra gente ir em uma sala para conversar com a gente, e falou que ela tinha vindo a óbito, que não tinha resistido. Foi um choque pra gente, revelou Ronildo.





Deurico Ramos/Capital News Prontuário entregue pelo hospital estaria incompleto

Para o presidente da Associação das Vítimas de Erros Médicos de Mato Grosso do Sul (Avem/MS), Valdemar Moraes de Souza, a aplicação errada de dois fortes remédios na paciente (Midazolam e Dolantina) foi a causa da morte. “Ela tinha tomado cerveja e devido à química da cerveja e a mistura do remédio, houve choque anafilático e vieram as consequências, as paradas cardiorrespiratórias e não teve mais como reverter a situação. Nós não temos dúvidas de que houve erro médico”, afirmou.



Por conta das suspeitas, medidas judiciais serão tomadas para investigar o caso. “Há indícios de erros no procedimento e se confirmado, pode haver responsabilização na esfera criminal, civis – que resultaria na reparação por danos morais e materiais - e também acompanharemos a representação no Conselho Regional de Medicina (CRM), para apuração de responsabilidade técnica dos profissionais envolvidos”, disse André Luiz de Oliveira Costa, advogado responsável pela ação.



Se confirmadas as suspeitas de erro médico, tanto a instituição, quanto os profissionais que atenderam a paciente podem ser responsabilizados. Sobre o pedido de exumação do corpo, Ronildo disse ainda que a família está tomando essa medida “porque ela [a irmã] não vai voltar, isso a gente sabe. Então é para as outras famílias tomarem conhecimento e provar que os médicos estavam errados para que eles sejam punidos, afastados. Se foram mesmo os médicos [que erraram], a gente não sabe o que mais pode acontecer”, concluiu.



Caso

Segundo boletim de ocorrência, a jovem chegou a ser socorrida para o Hospital Regional de Ponta Porã e devido a problemas respiratórios e duas paradas cardíacas, aguardava transferência para unidade de Saúde em Dourados. Antes mesmo da ambulância chegar para realizar o procedimento, a vítima sofreu uma nova parada cardíaca e não resistiu.



Óbito foi registrado por volta das 10h30. De acordo com testemunhas, Gislaine teria ingerido bebida alcóolica e usado narguilé. Causas da morte ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil do município. Caso foi registrado na 1º Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.