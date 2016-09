Família se envolve em briga generalizada durante velório na Capital

Durante um velório no final da noite deste domingo (4) uma família se envolveu em uma briga generalizada após um dos parentes não concordar com o horário em que um homem estava sendo velado em uma funerária de Campo Grande, localizada no bairro Monte Castelo.



De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 23h, a sobrinha da pessoa que estava sendo velado chegou ao local acompanhada do marido e ao questionar o irmão da vítima uma discussão teve início entre os familiares.



Durante a discussão oito pessoas se envolveram em agressões verbais e físicas. Uma das mulheres envolvida na confusão foi atingida com um capacete e teve o rosto machucado pelo objeto. Já outra pessoa foi atingida com uma arma de choque.



A Força Tática foi acionada para atender a ocorrência e todos os envolvidos nas agressões foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro.