Família é refeita durante tentativa de assalto em uma residência da Capital

Divulgação Várias viaturas foram deslocadas até o local após o início de troca de tiros

Uma família passou por momentos de pânico na noite desta terça-feira (6) ao se tornarem reféns de três homens armados em uma residência localizada no bairro Santa Emília, na região sudoeste de Campo Grande. No local funciona um mercado que seria de um sargento da polícia.





Durante a ação os suspeitos trocaram tiros com a Polícia Militar que foi ao local atender a ocorrência. Um deles acabou sendo baleado e foi encaminhado para a Santa Casa da Capital.



Informações preliminares apontam que três homens invadiram a casa que fica localizada em frente ao Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP) na rua Capitão Airton Rebouças com a avenida Conde de Boa Vista.



Na ação duas pessoas foram feitas reféns. Várias viaturas foram deslocadas até o local após o início de um tiroteio vindo de dentro da casa contra os agentes da polícia.



Equipes do Batalhão de Polícia Militar de Choque (BPChoque) e Grupamento Tático do 1ª Batalhão também participaram da ação que teve início por volta das 22h. Ao final da noite a família foram retiradas da casa sem ferimentos e passam bem.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Capital para que as devidas providências sejam tomadas.