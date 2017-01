Família é mantida refém por bandidos armados em residência de Campo Grande

Sete membros de uma mesma família, incluindo uma criança de dois anos, foram feitos reféns por bandidos na madrugada deste sábado (07), em uma residência do bairro Monte Carlo, em Campo Grande. De acordo com boletim de ocorrência, pelo menos três suspeitos armados invadiram o imóvel durante a madrugada e renderam os familiares por cerca de uma hora.



A vítima, um idoso de 73 anos, informou aos policias que estava dormindo em sua residência quando foi acordado e surpreendido por um dos criminosos que estava armado e com o rosto coberto por uma camiseta. Outras seis pessoas que estavam na residência, de visita, foram mantidas a todo tempo dentro de um dos quartos do imóvel.



Enquanto um dos suspeitos monitorava o movimento na residência, outros dois se encarregaram de pegar objetos de dentro do imóvel. Após a ação, que durou cerca de uma hora, os bandidos que não foram identificados pelas vítimas, fugiram do local em um dos carros da família.



Ainda de acordo com boletim, a hipótese é de que os suspeitos tenham pulado o muro lateral da residência para chegar ao quintal, onde arrombaram uma das janelas do imóvel.