Família é amarrada e amordaçada durante assalto em residência

Na noite desta quinta-feira (1º) uma família foi feita refém durante roubo em residência localizada na Vila Alba em Campo Grande conforme informações do boletim de ocorrência.



Duas pessoas estavam chegando na casa quando, por volta das 19h, dois homens chegaram a pé e obrigaram as vítimas a entrarem na casa sem levantar suspeitas.



Já dentro da residência a dona da casa e o filho também foram feitos refém da ação dos suspeitos que tinha em mãos um revólver. Umas das vítimas recebeu a ordem e estacionar o carro dentro do quintal e colocar aparelhos eletrônicos dentro do mesmo enquanto as outras pessoas permaneciam amarradas.



Após aproximadamente duas horas os suspeitos saíram da casa com um veículo celta e uma motocicleta titan. Porém uma equipe do Batalhão de Choque realizou buscas e localizaram o veículo com um jovem de 23 anos que tentou fugir, mas foi preso depois de bater em um canteiro perto do quartel do Exército, na Avenida Duque de Caxias.



Um outro rapaz, de 22 anos, também foi preso por suspeita de ser o porta-voz da ação dos assaltantes. Já o terceiro envolvido na ação não foi encontrado pelos policiais.