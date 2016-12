Exército Brasileiro colabora com investigações de dinamites roubadas e afirma possibilidade de rastreio

O Comando Militar do Oeste (CMO) informou, por meio de nota, que está ajudando com as investigações na busca de 275 quilos de explosivos roubados em Campo Grande. O caso aconteceu na segunda-feira (26), na pedreira São Luiz.



Todas as bombas são numeradas e isso ajuda no momento do rastreamento. O Exército fiscaliza produtos como explosivos. De acordo com nota, a pedreira é cadastrada na Seção de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) e passou por inspeção em 2016.



Assalto

Um grupo de bandidos invadiu uma pedreira e roubou 275 quilos de dinamite. O caso aconteceu na segunda-feira (26), em Campo Grande. Dois assaltantes amarraram o segurança por volta das 20h, um com pistola e outro com revólver.



De acordo com boletim de ocorrência, o segurança foi arrastado, amarrado com retalhos de roupa e agredido. O grupo arrombou o local onde ficavam os explosivos e pegaram 11 caixas com 25 quilos de dinamite cada e 836 metros de cordel.



Os assaltantes também roubaram a central de monitoramento. Ainda de acordo com o registro, o segurança ouviu um barulho de carro e acha que era um caminhão. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa.