Ex-secretário do governo de Puccinelli, André Cance é solto após seis dias

Nadia Nadalon/Arquivo Capital News Após seis dias preso Cance é solto

O ex-secretário-adjunto de Fazenda de Mato Grosso do Sul na gestão de André Puccinelli, André Cance, foi solto na tarde de terça-feira (16) após seis dias preso no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande. Cance deixou a prisão acompanhado de advogados e não quis falar com a imprensa.



As investigações apontam que André Cance distribuía o dinheiro da propina para organização criminosa envolvida no esquema. As empresas economizavam, porque, mesmo com a propina, pagavam um valor menor do que o que pagariam de impostos ao estado.



O Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região, em São Paulo, concedeu a André um Habeas Corpus determinando sua soltura. O pedido foi feito pelo advogado José Wanderley e concedido pelo desembargador Paulo Fontes. O ex-secretário é um dos investigados na quarta fase da Lama Asfáltica da Polícia Federal.



Atualização de prisões:

Com a saída do o ex-secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), André Cance da prisão.



Continuam presos na quarta Fase da Operação Lama Asfáltica: Jodascil da Silva Lopes ex-servidor da Secretaria de Educação (SED),o ex-coordenador de licitações da Secretaria Municipal de Administração (Semad), Mauro Cavalli e o dono da gráfica Alvorada, Micherd Jafar Junior.



Operação Máquinas de Lama:

A operação deflagrada na quinta-feira (11) pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União (CGU) e Receita Federal é resultado do trabalho da investigação realizada com base nos materiais colhidos nas fases anteriores da operação. Entre os crimes investigados, foram encontrados indícios de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas a servidores públicos. A estimativa é de que a organização criminosa tenha causado prejuízos que chegam a R$ 150 milhões.



Ao todo, foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva, nove de condução coercitiva e bloqueio de valores em reais em contas bancárias de pessoas físicas e de empresas. As atividades estão concentradas em quatro municípios de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Nioaque, Porto Murtinho e Três Lagoas e nas capitais, São Paulo (SP) e Curitiba (PR).