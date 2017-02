Ex-militar do Exército morre após ser espancado com vidro e barras de ferro

Osvaldo Duarte/Dourados News Crime aconteceu na madrugada deste sábado

Jovem de 24 anos, ex-militar do Exército, morreu na madrugada deste sábado (4) após ser espancado por um grupo de pessoas armado com garrafas de vidro e barras de ferro, na cidade de Dourados, sul de Mato Grosso do Sul.



Segundo o site Dourados News, o jovem identificado como Luiz Henrique Franco Araudi, caminhava pela Rua Quintino Bocaiúva quando três pessoas começaram a agredi-lo. Caso aconteceu por volta das 5h30 e testemunhas revelaram que a vítima tentou correr do grupo, mas foi seguido até a o cruzamento da Avenida Marcelino Pires com a Rua Benjamin Constant, na região central da cidade.



Corpo de bombeiros chegou a socorrer Luiz e encaminha-lo com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O jovem havia atuado como cabo do 28º Batalhão Logístico (BLog). Vítima estava desacordada e com uma garrafa cravada no pescoço no momento em que foi atendido no local.



Polícia Civil continua trabalhando para resolver o crime, mas até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou localizado.